Управляйте своим червяком в массовой многопользовательской онлайн-игре! Ешьте сладости, пончики и пирожные, чтобы расти быстрее. Отрезайте других игроков, позволяя им врезаться головами в тело вашего червя. Играйте с другими людьми со всего мира.

Веб-сайт: wormate.io

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