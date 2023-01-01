WebCatalog
Creatur.io

Creatur.io

creatur.io

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Creatur.io в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

У Agar.io и slither.io был ребенок-мутант. Эта многопользовательская онлайн-игра — симпатичная игра с большим соревнованием! Повышайте уровень после начала: выберите свой собственный псевдоним и начните как Доги. Сражайтесь с другими и ешьте столько, сколько сможете, и как можно дольше. Будьте осторожны: другие игроки попытаются укусить вас сзади! Подобные игры с едой требуют, чтобы вы ели фрукты, чтобы вырастить хвост (это защитит вас от укусов и потери более 50% массы). Спешите и поедайте других игроков, чтобы раскрыть свой максимальный потенциал. Повышайте уровень и развивайте свое существо с помощью 6 эволюций и более 20 навыков улучшения на выбор! Мчитесь, скользите, мчитесь, взмахивайте крыльями и многое другое! Улучшайте и разблокируйте 9 существ по ходу игры! Эта сложная, но казуальная игра понравится подросткам и взрослым всех возрастов! Игра на ловкость. Сможете ли вы попасть в таблицу лидеров? Эта увлекательная игра побудит вас достичь вершины! Станьте царем горы в одиночку или бросьте вызов своим друзьям, чтобы они победили вас! Игры с животными требуют навыков – есть ли у вас все необходимое?

Веб-сайт: creatur.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Creatur.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io (FlyOrDie io)

poki.com

EvoWorld.io

EvoWorld.io

evoworld.io

Agma.io

Agma.io

agma.io

Bunk.Town

Bunk.Town

bunk.town

Burnin' Rubber 5 XS

Burnin' Rubber 5 XS

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

Wave Rider

Wave Rider

poki.com

mope.io

mope.io

mope.io

Toasterball

Toasterball

poki.com

Bullet Bonanza

Bullet Bonanza

poki.com

Mope.io

Mope.io

poki.com

Little Big Snake

Little Big Snake

littlebigsnake.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности