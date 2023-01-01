creatur.io

У Agar.io и slither.io был ребенок-мутант. Эта многопользовательская онлайн-игра — симпатичная игра с большим соревнованием! Повышайте уровень после начала: выберите свой собственный псевдоним и начните как Доги. Сражайтесь с другими и ешьте столько, сколько сможете, и как можно дольше. Будьте осторожны: другие игроки попытаются укусить вас сзади! Подобные игры с едой требуют, чтобы вы ели фрукты, чтобы вырастить хвост (это защитит вас от укусов и потери более 50% массы). Спешите и поедайте других игроков, чтобы раскрыть свой максимальный потенциал. Повышайте уровень и развивайте свое существо с помощью 6 эволюций и более 20 навыков улучшения на выбор! Мчитесь, скользите, мчитесь, взмахивайте крыльями и многое другое! Улучшайте и разблокируйте 9 существ по ходу игры! Эта сложная, но казуальная игра понравится подросткам и взрослым всех возрастов! Игра на ловкость. Сможете ли вы попасть в таблицу лидеров? Эта увлекательная игра побудит вас достичь вершины! Станьте царем горы в одиночку или бросьте вызов своим друзьям, чтобы они победили вас! Игры с животными требуют навыков – есть ли у вас все необходимое?

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