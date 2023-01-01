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Burnin' Rubber 5 XS

Burnin' Rubber 5 XS

poki.com

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Burnin' Rubber 5 XS — это гоночная игра, в которой вы пытаетесь прийти на первое место, всеми возможными способами оставив позади своих противников. Либо ускорьтесь и заставьте их пожирать вашу пыль, либо используйте улучшаемое автомобильное оружие, чтобы заставить их кусать пыль! Собирайте знаки доллара на трассе, а затем тратьте их на мощные возможности настройки и увеличения мощности вашего автомобиля. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим гонщиком в городе? Играйте в Burnin' Rubber 5 XS и узнайте! Drive - WASD или клавиши со стрелками Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS разработан XFormGames. Они — команда, создавшая потрясающую гоночную игру Go Kart Go! Ультра!.

Веб-сайт: poki.com

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