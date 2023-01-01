Operation Desert Road — это игра в жанре экшн, в которой вы ездите на бронетехнике и уничтожаете все на своем пути. Чтобы пройти уровень, все, что вам нужно сделать, это добраться до места назначения, но вы получите больше очков, если будете уничтожать своих противников и препятствия на пути. Тратьте заработанные деньги на новые и улучшенные транспортные средства, чтобы вы могли стильно исследовать новые карты с более чем 32 различными транспортными средствами со своими характеристиками! Операция Desert Road была создана XFormGames. Играйте в другие их игры на Poki: Burnin 'Rubber Crash n' Burn, Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! и Burnin' Rubber 5 XS. Вы можете играть в Operation Desert Road бесплатно на Poki. В Operation Desert Road пока можно играть только на компьютере.

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