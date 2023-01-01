Burnin' Rubber Crash n' Burn – это гоночная игра, в которой вы пытаетесь прийти на первое место, опередив своих противников, используя огонь, ракеты и другое оружие. Либо ускорьтесь и заставьте их пожирать вашу пыль, либо используйте улучшаемое автомобильное оружие, чтобы заставить их кусать пыль! В этой захватывающей гоночной игре вам предстоит выполнить более 25 уникальных миссий по всему городу и уничтожить все на своем пути, избегая при этом попадания в ловушку. Обязательно подбирайте все бонусы, которые видите, чтобы найти крутые усиления, такие как взрывы. И не забудьте разблокировать новые транспортные средства и улучшения на деньги, заработанные в убежище! Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим гонщиком в городе? Burnin' Rubber Crash n' Burn разработан XFormGames в январе 2022 года. Это команда, создавшая удивительные гонки и платформеры: Hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede. , Правдивая история гладиатора, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! и Burnin' Rubber 5 XS. Вы можете играть в Burnin' Rubber Crash n' Burn бесплатно на Poki. В Burnin' Rubber Crash n' Burn пока можно играть только на настольном компьютере.

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