Smash Karts — это бесплатная многопользовательская игра в жанре Kart Battle Arena. Гони. Огненные ракеты. Устройте большие взрывы.

Веб-сайт: smashkarts.io

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