Crazy jump.io — увлекательный многопользовательский онлайн-файтинг! Онлайн и легкая iogame! Выходите на арену и сразитесь с другими сумасшедшими прыгунами в крутой битве. Двигайтесь, прыгайте, разбивайте и бомбардируйте противника. Это простая игра. Маленькие люди родились на острове. Чтобы победить, вам придется сбить других маленьких людей в море.

Веб-сайт: crazyjump-io.com

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