CATS - Crash Arena Turbo Stars

КОШКИ (Crash Arena Turbo Stars) — лучшая боевая игра с роботами. Вы играете в C.A.T.S. собрав собственного робота и сражаясь с другими кошками, чтобы продолжить участие в турнире. Подбирайте новые детали для каждого боя, постоянно совершенствуя и модернизируя своего бота. Перехитрите своих противников, чтобы победить, и докажите, что у вас есть лучшая боевая машина в игре CATS. Мы связались с Zeptolab и выложили игру в Интернет, так что теперь вы можете играть в это приложение онлайн исключительно на Poki.Mouse — щелкните, чтобы собрать своего робота и играть в C.A.T.S. создан ZeptoLab, базирующейся в России. Они также являются создателями знаменитого сериала Cut The Rope.

Веб-сайт: poki.com

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