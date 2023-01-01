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Zeepkist: Crash 2D

Zeepkist: Crash 2D

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Веб-сайт: poki.com

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Zeepkist: Crash 2D — это забавная автомобильная игра, в которой ваша миссия — устраивать самые зрелищные аварии с помощью Zeepkist и набирать высокие баллы! Начав с выбранной вами позы, выпустите Zeepkist с максимальной силой и маневрируйте своим персонажем влево и вправо в нужный момент, прежде чем запустить его. Это действие Йита приводит к величайшему ущербу! Чем больше хаоса вы создадите, тем больше монет вы заработаете. Тратьте заработанные деньги на различные автомобили, аксессуары и препятствия на дороге. вы также можете использовать монеты, чтобы разблокировать многочисленные карты в игре. Сможете ли вы разбить всех имеющихся у вас Zeepkist?

Веб-сайт: poki.com

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