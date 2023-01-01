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Amogus.Fun

Amogus.Fun

amogus.fun

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Amogus.Fun — бесплатная игра в жанре социального дедукции. По сути, это «Среди нас», но в 3D и в браузере. Есть товарищи по команде и самозванцы. Чтобы победить, товарищам по команде предстоит казнить самозванцев. Чтобы победить, самозванцам нужно убить товарищей по команде.

Веб-сайт: amogus.fun

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