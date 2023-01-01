Amogus.Fun — бесплатная игра в жанре социального дедукции. По сути, это «Среди нас», но в 3D и в браузере. Есть товарищи по команде и самозванцы. Чтобы победить, товарищам по команде предстоит казнить самозванцев. Чтобы победить, самозванцам нужно убить товарищей по команде.

Веб-сайт: amogus.fun

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