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Galactic Empire

Galactic Empire

poki.com

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Galactic Empire — это игра с пошаговым слиянием, в которой вы должны приобретать межгалактические добывающие корабли, которые будут приносить вам деньги, в то время как ваши истребители будут отгонять врагов! Объединяйтесь, чтобы защитить свой флот, пока они добывают астероиды, и одновременно следите за вашими улучшениями и кораблями, чтобы они были максимально сильными! Не забудьте через некоторое время продать свой флот, чтобы заработать еще больше с лучшими множителями, чтобы вы действительно могли путешествовать до бесконечности и даже дальше! Сможете ли вы возглавить флот? Используйте мышь, чтобы нажимать на улучшения, чтобы стать сильнее! Галактическая Империя создана Джеффом Рамосом. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Galactic Empire бесплатно на Poki. В Galactic Empire можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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