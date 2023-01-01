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Fantasy Merger

Fantasy Merger

poki.com

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Fantasy Merger — это управленческая игра, сочетающая в себе забавные части ролевых фэнтезийных игр и карточных сражений в очаровательном пакете. Ваша цель — защитить свою карту героя, укрепить ее, убить всех своих врагов и ограбить их. Нажмите на свою карту несколько раз, чтобы усилить свои атаки. Перетащите одинаковые мечи и зелья под свою карту, чтобы объединить их в более сильные и развитые версии. Ваша сила будет возрастать по мере того, как вы будете объединять предметы и побеждать врагов. Обязательно посещайте магазин почаще, чтобы не упустить шанс стать сильнее! Готовы ли вы стать самым доблестным героем, которого когда-либо видело это королевство? Нажимайте на свою карту несколько раз, чтобы усилить свою атаку. Перетаскивайте одинаковые мечи и зелья, чтобы объединить их в более сильную, развитую версию. Fantasy Merger создана Dedra Games. У них есть еще один скоростной платформер на Poki: OvO Dimensions. Вы можете играть в Fantasy Merger бесплатно на Poki. В Fantasy Merger можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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