Смотри, твоя добыча! — карточная игра, сочетающая в себе элементы подземелий и ролевой игры. Вы начнете с карты вашего героя, на которой указаны его силы атаки и защиты. В центре вашей карты вы также получите колоду, которая рандомизирует ваши встречи в таинственном подземелье, полном магии, опыта, наград и опасностей. Все, что вам нужно сделать, это переместить карту героя влево, вправо, вверх или вниз. Через какую бы карту ни прошел ваш герой, он будет с ней взаимодействовать или сражаться. Следите за своим здоровьем, чтобы не умереть от одного из сильных боссов в игре. Проходите подземелья, открывайте сундуки, пейте эликсир, собирайте монеты, бросайте огненные шары, избегайте ядовитых и шипастых ловушек, побеждайте боссов. С каждым победённым боссом у вас есть шанс улучшить своего героя по мере того, как он становится сильнее. Идите вперед и начните исследовать опасные подземелья и станьте лучшим мастером подземелий в игре Look, Your Loot! Двигайтесь — WASD или клавиши со стрелками (проведите пальцем по сенсорному экрану). У вас есть 11 героев с разными тактиками, которые помогут вам собрать как можно больше добычи. Это Рыцарь, Маг, Паладин, Вор, Разрушитель, Темный Друид, Сэр Ланселот, Берсеркер, Убийца, Чумной Доктор и Лучник. Смотри, твоя добыча! создан Драгошей. Сыграйте в другую ролевую игру в формате 3D на Poki: Foggy Fox. Вы можете сыграть в Look, Your Loot! бесплатно на Poki.Look, Your Loot! можно играть на вашем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Look, Your Loot!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.