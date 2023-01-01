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Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

poki.com

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Dungeons & Dress-Ups — это уникальная игра-одевалка, включающая в себя элементы фэнтезийных ролевых игр. Эта игра перенесет вас в волшебный мир, полный чудес и красоты, и вы сможете стать тем, кем захотите! Хотите стать легендарным воином, происходящим из рода наемников? Хотите стать озорной волшебницей-принцессой далекого королевства? Хотите быть розоволосым орком, использующим лук и стрелы? Или вы просто хотите быть безымянным героем-эльфом с интересным для средневековья чувством стиля? Вы можете быть всеми ими в Dungeons & Dress-Ups! Все, что вам нужно сделать, это создать своего героя и использовать внутриигровую панель для настройки всех аспектов вашего персонажа: кожи, волос, черт лица, одежды, оружия и фона! Когда вы будете довольны своим творением, нажмите кнопку слева, чтобы сохранить его на своем устройстве. Покажите нам, насколько вы изобретательны: готовы ли вы выбрать собственное приключение и создать идеальный ансамбль героев для своих захватывающих историй? Нажмите или коснитесь предмета/цвета, чтобы надеть или снять его. Нажмите на верхнюю левую кнопку, чтобы рандомизировать вашего персонажа. Нажмите кнопку ниже, чтобы сохранить свое творение. Dungeons & Dress-ups разработана компанией ARF Games в 2022 году. У них есть веселый и увлекательный файтинг на Poki: Bearsus. Вы можете играть в Dungeons & Dress-ups бесплатно на Poki. Dungeons & Dress-up- ups можно играть на вашем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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