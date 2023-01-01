Athletics Hero — это спортивная игра, разработанная b10b Games. Вы участвуете в Летних играх. Выберите своего персонажа и попытайтесь выиграть несколько медалей! Присоединяйтесь к соревнованиям в беге на 100 метров, метании копья и многом другом. Сможете ли вы выиграть золотые медали в каждой категории? Нажимайте или коснитесь зеленых стрелок, чтобы двигаться. Athletics Hero была создана b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с игровым процессом в аркадном стиле. Играйте в другие игры Stock Car Hero, Superbike Hero и Skateboard Hero на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Athletics Hero, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.