Rainbow Star Pinball — это аркадная игра в ретро-стиле, разработанная b10b. Rainbow Star Pinball превращает классическую игру в пинбол, придавая ей потрясающе красочный вид. В этой игре вы попадете в волшебный мир, сбежите из заколдованного леса, встретите единорогов, объедините принцев и принцесс на их романтическом балу и, в конечном итоге, найдете все сокровища на конце радуги. Приготовьтесь насладиться этой захватывающей игрой в пинбол! Перемещение ракеток — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Стрельба по мячу — S или стрелка вниз. Наклон стола — W или стрелка вверх. Rainbow Star Pinball создан b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатную игру. -играйте в браузерные игры с аркадным геймплеем по своей сути. Играйте в другие игры Stock Car Hero, Superbike Hero и Skateboard Hero на Poki!

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