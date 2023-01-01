Firefighter Pinball — это аркадная игра, разработанная b10b. В этой игре вы получите новый опыт игры в пинбол. Эта игра в пинбол, стилизованная под один день из жизни пожарных, позволит вам управлять пожарной машиной, проверять насос, выполнять внутренние операции, реагировать на дорожно-транспортное происшествие или помогать в спасательной операции на вертолете. Кроме того, во время игры вы узнаете факты пожарной безопасности. Приготовьтесь провести некоторое время за этой захватывающей и познавательной игрой в пинбол! Перемещение ракеток — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Стрельба по мячу — S или стрелка вниз. Наклон стола — W или стрелка вверх. Firefighter Pinball создан b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с аркадным геймплеем по своей сути. На Poki есть и другие игры: Array, Array, Array и Array!

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