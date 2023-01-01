Hero Rescue — это игра на ловкость, разработанная QKY Games. В этой игре вы управляете спасательным вертолетом. Нажмите или коснитесь экрана, чтобы поднять спасательный вертолет. Умело управляйте вертолетом и спасайте мирных жителей от лесного пожара. Вы получите больше звезд, если никого не оставите позади. Сможете ли вы завершить Hero Rescue без потерь? Нажмите или коснитесь экрана, чтобы поднять спасательный вертолет. Perfect Dunk создан QKY Games. Играйте в другие казуальные игры компании «Избегай смерти», «Fire Road», «Pocket Hockey» и «Neon War» на Poki!

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