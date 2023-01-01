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Dot Rush

Dot Rush

poki.com

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Dot Rush — это игра на ловкость, разработанная QKY Games. В этой игре вы берете под свой контроль вращающиеся красные и синие шарики и пытаетесь объединить их с шары, стреляющие в них на полной скорости. Проверьте свои рефлексы, вращая их в нужный момент, иначе вы потеряете очки. Иди и попробуй побейте свой собственный рекорд в этой удивительной игре на ловкость. Dot Rush становится намного интереснее, если вы поделитесь игрой с друзьями и сравните свои результаты. Нажмите или коснитесь экрана в нужный момент, чтобы перевернуть шары. Вы получаете очки, когда шарики одного цвета касаются друг друга. Когда противоположные цвета касаются друг друга, вы теряете очки. Dot Rush создана QKY Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Пушечный удар, Флиппер-данк, Спасение героя, Не умереть, Огненная дорога, Карманный хоккей и неоновая война

Веб-сайт: poki.com

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