Cannon Strike — игра на ловкость, созданная QKY Games. Ваша цель — заполнить ведро ниже разноцветными шариками из вашего арсенала. Цельтесь умно, стреляйте из пушки и наполняйте все ведра красками. Шарики, которые вы не сможете попасть в ведро, вычтут очки из вашего окончательного результата. Продолжайте и поделитесь Cannon Strike с друзьями, чтобы сравнить свои рекорды! Нажмите или коснитесь экрана, чтобы стрелять шарами в контейнер ниже. Рассчитайте время своих ходов и постарайтесь не терять ни одного мяча. Cannon Strike создана QKY Games. Сыграйте в другие казуальные игры Poki: Flipper Dunk, Hero Rescue, Again Dying, Fire Road, Pocket Hockey и Neon War.

Веб-сайт: poki.com

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