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Fairy Dress-Up

Fairy Dress-Up

poki.com

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Fairy Dress-Up — это игра-одевалка, в которой вы создаете неземного сказочного персонажа и настраиваете каждый его аспект. Вы можете создать столько персонажей, сколько захотите, и легко поделиться ими с друзьями. Доступны тысячи комбинаций: выбирайте из множества цветов кожи, крыльев, типов волос, цвета волос, глаз, носов, губ, крутых нарядов и даже великолепных фонов и рамок - чтобы вы могли сделать лучшую фотографию! Вы можете настроить цвет каждой маленькой детали с помощью цветовой панели. С левой стороны также есть кнопка кубика — эта кнопка позволит игре создать для вас случайного персонажа. Сыграйте в «Одевание фей» прямо сейчас и откройте для себя все типы фей, которых вы можете создать. Не забудьте поделиться своими потрясающими творениями с друзьями! Нажмите или коснитесь предмета/цвета, чтобы надеть или снять его. Нажмите на верхнюю левую кнопку, чтобы рандомизировать вашего персонажа. Нажмите кнопку ниже, чтобы сохранить свое творение. Fairy Dress-Up разработана ARF Games. У них есть и другие замечательные игры на Poki: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus и Stick Fighter. Вы можете играть в Fairy Dress-Up бесплатно на Poki. В Fairy Dress-Up можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны. и таблетки.

Веб-сайт: poki.com

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