Lovely Fox — это 2D-игра-одевалка, в которой вы можете настроить внешний вид своего милого персонажа-лисы. Выбирайте из почти дюжины узоров меха, разного цвета глаз, различных типов ушей, мордочек, хвостов, морд, одежды, аксессуаров и многого другого! Вы даже можете изменить фон на зимние земли, вид на ферму или великолепную природу. Самое приятное то, что когда закончите, вы сможете скачать фотографию своей лисы. Делитесь своим потрясающим творением с друзьями. Нажимайте на значки по бокам, чтобы примерить разные предметы. Нажмите зеленую галочку, чтобы сохранить фотографию. Выберите — левая кнопка мыши. Lovely Fox создана компанией Snails Animation. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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