Diff — это игра-головоломка, в которой вам предлагается группа элементов, и вы пытаетесь найти другой. В игре будет отображаться набор одинаковых букв, значков или смайлов. Ваша задача — обнаружить тот, который выглядит или ведет себя по-другому, и нажать на него как можно скорее. Эта разница может заключаться в цвете, размере, направлении или стиле анимации элемента. Уделяете ли вы достаточно внимания деталям, чтобы закончить Diff без ошибок? Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Diff создается PixelJam. Посмотрите другие их игры Cheap Golf и Dino Run на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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