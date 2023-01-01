Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City — игра о городе, полном пустых людей. Вам предстоит преобразовать их в свой цвет и сформировать самую большую группу. Если вы встретите другие группы поменьше, вы можете привлечь их в свою группу! В конце концов, вам нужна самая большая группа, поэтому будьте осторожны, чтобы вас не перекрасили в чужой цвет... Управление: Прогулка - Курсор/Клик

Веб-сайт: poki.com

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