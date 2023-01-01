Stack City — это игра со слиянием, в которой вы можете построить свой собственный город, используя штабелированные леса, магазины и здания! Наслаждайтесь свободой проектирования своего идеального города и наблюдайте, как каждое здание приносит деньги, которые позволят вам исследовать новые земли и покупать больше строительных лесов! Просто перетащите леса на сетку и сложите их друг на друга, чтобы создать более высокие здания. Обратите внимание: некоторые квадраты имеют цветовую маркировку, поэтому вы можете построить что-то только того же цвета! Можете ли вы построить свой собственный стековый город?

Веб-сайт: poki.com

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