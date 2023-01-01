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Stack City

Stack City

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Stack City — это игра со слиянием, в которой вы можете построить свой собственный город, используя штабелированные леса, магазины и здания! Наслаждайтесь свободой проектирования своего идеального города и наблюдайте, как каждое здание приносит деньги, которые позволят вам исследовать новые земли и покупать больше строительных лесов! Просто перетащите леса на сетку и сложите их друг на друга, чтобы создать более высокие здания. Обратите внимание: некоторые квадраты имеют цветовую маркировку, поэтому вы можете построить что-то только того же цвета! Можете ли вы построить свой собственный стековый город?

Веб-сайт: poki.com

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