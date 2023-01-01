Word Finder — это игра с буквами в стиле кроссворда, в которой вам нужно составлять длинные цепочки букв, чтобы образовывать осмысленные слова или фразы. Доступно шесть языковых режимов: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский и португальский. Однако есть одна загвоздка: у вас есть только две минуты, чтобы придумать как можно больше слов! Перетащите курсор, чтобы сформировать цепочку букв. Выбрать / перетащить — левая кнопка мыши. Поиск слов создан CodeThisLab.

Веб-сайт: poki.com

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