Fast Typer

Введите как можно больше слов в течение одной минуты! Эта игра на клавиатуре проверит вашу способность писать слова из шести букв. Если вы допустите одну ошибку, буквы исчезнут. Совершенствуйте свои навыки набора текста, чтобы заработать место в таблице лидеров!

Веб-сайт: poki.com

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