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Fast Typer 3

Fast Typer 3

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Fast Typer 3 — это увлекательная игра с набором текста, в которой вы сможете продемонстрировать друзьям свои навыки клавиатуры! Введите как можно больше слов до окончания таймера. Чтобы играть в эту игру, постарайтесь быстро набирать каждое слово, которое видите на экране, и не допускайте ошибок. Получите серию из шести последовательных слов, чтобы получить больше времени и печатать! Eidosk — разработчик игр, который специализируется на образовательных играх и играх, основанных на навыках. Посмотрите другие игры от Eidosk: Fast Typer и Fast Typer 2.

Веб-сайт: poki.com

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