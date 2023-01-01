Fast Typer 3 — это увлекательная игра с набором текста, в которой вы сможете продемонстрировать друзьям свои навыки клавиатуры! Введите как можно больше слов до окончания таймера. Чтобы играть в эту игру, постарайтесь быстро набирать каждое слово, которое видите на экране, и не допускайте ошибок. Получите серию из шести последовательных слов, чтобы получить больше времени и печатать! Eidosk — разработчик игр, который специализируется на образовательных играх и играх, основанных на навыках. Посмотрите другие игры от Eidosk: Fast Typer и Fast Typer 2.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fast Typer 3, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.