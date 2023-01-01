ArithmeticA

Арифметика — это игра-головоломка, в которой вам нужно быстро решать математические задачи. Просто щелкните или коснитесь правильного числа уравнения на экране. Каждый быстрый правильный ответ увеличит ваш таймер. Когда таймер истечет, вы проиграете игру! Поэтому вы должны решить эти проблемы как можно быстрее, чтобы максимизировать свой счет. Играйте в «Арифметику» каждый день, чтобы улучшить свои математические навыки и тренировать свой мозг. Сколько математических вопросов вы сможете решить за одну минуту? Быстро нажмите или коснитесь правильного номера уравнения. Каждый быстрый правильный ответ увеличит ваш таймер. Когда ваш таймер истечет, вы проиграете игру. Арифметика создана Eidosk. Играйте в другие игры на Poki: Fast Typer, Fast Typer 2 и Fast Typer 3.

Веб-сайт: poki.com

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