🎅 The Impossible Quizmas — это онлайн-викторина на рождественскую тематику, созданная Splapp-me-do. Эта веселая праздничная игра включает в себя множество каверзных вопросов. Иногда приходится выбирать самый смешной ответ. Во время других раундов вы должны найти спрятанные вкусности. Наполните свою полку подарками, слушая рождественскую музыку. Эта оригинальная игра работает без Flash на любом устройстве. Выберите правильный ответ из четырех вариантов. Используйте пропуски, чтобы пропустить определенные вопросы игры. Остерегайтесь бомб, у которых есть таймер, позволяющий ответить на вопрос до того, как истечет время или игра закончится. Невозможная викторина была создана Slapp-me-do. Также проверьте оригинальную «Невозможную викторину» и последнюю версию «Невозможной викторины 2».

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Impossible Quizmas, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.