The Impossible Quiz 2

«Невозможная викторина 2» — это вторая часть самой сложной викторины в мировой сети. Вопросы даже стали более сложными, чем в первой викторине, что официально делает эту игру самой сложной из доступных. Создатель Slapp-me-do сделал все, чтобы вам не удалось пройти эту викторину. 120 вопросов ждут вашего ответа. Удачи! Эта оригинальная игра работает без Flash на любом устройстве. Вы ответили на все вопросы? Сыграйте в «Невозможную викторину». Используйте мышь, чтобы ответить на вопросы. «Невозможная викторина» была создана Slapp-me-do. Он также создал оригинальную «Невозможную викторину» и рождественскую викторину: «Невозможная викторина». Налексух нашел большинство ошибок в этой игре, и благодаря ему они были исправлены!

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