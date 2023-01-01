Linebacker Alley 2 — вторая часть популярной серии Linebacker Alley. Это игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. В Linebacker Alley 2 цель — прорвать оборонительную линию противника и совершить тачдаун. Каждый раз, когда вы совершаете тачдаун, вы выходите на новый уровень, и все больше противников пытаются вас схватить. В этой версии вы можете не только использовать переулок, но и бегать по всему полю. В игре 14 уровней. Движение — клавиши со стрелками — усиление — W вращение — ST. Тони Корбин создал серию Linebacker Alley. Помимо Linebacker Alley 2, он также создал Linebacker Alley, которая также доступна на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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