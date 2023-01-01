4th and Goal 2019 — это онлайн-игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. В этой игре вы играете защитником своей футбольной команды и должны делать ставки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте различные ходы из учебника, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать себе несколько метров и организовать еще одну игру. Выбирайте свои ходы из книги с умом, чтобы вы могли разблокировать других игроков, чтобы забить гол и попытаться сделать это командными усилиями! Движение — клавиши со стрелками Пас/Игра — A/S/D Boost — W Snap ball — Пробел, навигация по меню — Mouse4th и Goal 2019 были созданы Тони Корбином. Это часть серий 4th и Goal, которые начались еще в 2009 году. С тех пор Тони Корбин также создал различные игры по американскому футболу, такие как Linebacker Alley и Linebacker Alley 2, которые также доступны на Poki!

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