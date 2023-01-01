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4th and Goal 2023

4th and Goal 2023

poki.com

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4th and Goal 2023 — это игра в американский футбол, в которой вы выступаете в роли профессионального защитника, ведущего свою команду к победе. В новейшей части любимой серии в вашей книге игр есть совершенно новые команды, стратегии и расстановки команд. Будучи защитником своей футбольной команды, вам нужно делать ставки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте свои ходы из сборника с умом, чтобы вы могли разблокировать других игроков и сделать попытку, и приложите к этому командные усилия! Делайте большие хиты, забивайте тачдауны и выбирайте пьесы, созданные нынешними и бывшими игроками средней школы, колледжа и профессиональными футболистами! Выбирайте различные ходы из учебника, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать себе несколько метров и организовать еще одну игру. Примите участие в одной игре чемпионата, сразитесь в турнире плей-офф и подготовьтесь к следующему Суперкубку в 4-м и Голе 2023! Станьте защитником своей футбольной команды и совершайте звонки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте различные ходы из книги, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать несколько метров для себя и настроить новую игру. Цель 2023 была создана Glowmonkey. Играйте в другие спортивные игры Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th and Goal-2013, 4th and Goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020 и 4th and Goal. 2021, и 4-й и Цель 2022! «Четвертый и гол» — это фраза в футболе, которая указывает, что расстояние между линией схватки и конечной зоной составляет менее десяти ярдов, что означает, что команда находится в нескольких ярдах от тачдауна. Если команда находится на 4-м дауне, это означает, что они стремятся к тачдауну. Вы можете играть в 4-й и Goal 2023 бесплатно на Poki. В 4-й и Goal 2023 можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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