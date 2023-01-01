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Tag 2

Tag 2

poki.com

Играть онлайн

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Tag 2 выводит игру в теги, которую вы знаете и любите, на совершенно новый уровень! Когда таймер истечет, а бомба окажется у вас в руках, игра окончена. Так что прыгайте через порталы, используйте надувные площадки и бегите так быстро, как только можете, чтобы избежать встречи с игроком, который это делает! Если вы готовы к серьезным испытаниям, попробуйте режим «Зомби». Вам предстоит разблокировать множество бегунов и выполнить ежедневные задания, так что всегда есть чем заняться. Играйте в одиночку или пригласите до 4 друзей в это хаотичное веселье! Сможете ли вы выиграть эту потрясающую игру в теги?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tag 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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