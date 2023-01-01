Tag 2 выводит игру в теги, которую вы знаете и любите, на совершенно новый уровень! Когда таймер истечет, а бомба окажется у вас в руках, игра окончена. Так что прыгайте через порталы, используйте надувные площадки и бегите так быстро, как только можете, чтобы избежать встречи с игроком, который это делает! Если вы готовы к серьезным испытаниям, попробуйте режим «Зомби». Вам предстоит разблокировать множество бегунов и выполнить ежедневные задания, так что всегда есть чем заняться. Играйте в одиночку или пригласите до 4 друзей в это хаотичное веселье! Сможете ли вы выиграть эту потрясающую игру в теги?

Веб-сайт: poki.com

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