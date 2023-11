Doodle God: Good Old Times — последняя версия серии Doodle God. В этой версии вы исследуете историю человечества. Смешивайте свои элементы и создавайте замки, рыцарей и целые армии! Сможете ли вы объединить все элементы в Doodle God: Good Old Times?Как играть:Объединяйте элементы в разных комбинациях, чтобы создавать новые элементы и продвигать весь мир!О создателе: Doodle God: Good Old Times был создан Joybits. Они известны благодаря серии Doodle God!

Веб-сайт: poki.com

