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Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

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Craftomation — игра-головоломка, созданная Luden IO. В этой игре вы можете комбинировать предметы и элементы, чтобы создавать новые. Комбинируйте уровни, пока не сможете создать робота. После этого вы сможете запрограммировать робота, чтобы он завершил уровень за вас, используя функции, представленные в виде прямоугольников. Сможете ли вы пройти все уровни? Щелкните мышкой — перетащите, чтобы объединить элементы или запрограммировать роботCraftomation, созданный Luden IO. Вы можете играть в Craftomation в своем браузере или на мобильном устройстве, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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