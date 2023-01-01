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Craftomation 2

Craftomation 2

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В Craftomation 2 вы управляете легионом маленьких роботов! Эти роботы приземлились на далекой ледяной планете, и им придется починить свой космический корабль, чтобы вернуться домой. К сожалению, роботы не очень умны, поэтому вам придется их программировать и указывать, что делать. Язык программирования роботов прост: у вас есть набор простых инструкций, которые можно связать вместе. Если робот выполнил одну задачу, он перейдет к связанной с ней задаче. Они могут собирать предметы, комбинировать их, создавать и бросать. Однако убедитесь, что код настроен правильно! Если ваш робот не знает, что делать, он упадет. Сможете ли вы стать лучшим программистом и помочь своим роботам вернуться домой?

Веб-сайт: poki.com

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