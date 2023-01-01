Gift Wrapped – это флеш-игра, в которой вам необходимо за отведенное время найти предмет из группы подарков. Игра начинается с ограничения по времени в 20 секунд, которое увеличивается примерно на пять каждый раз, когда находится подарок. Здесь есть множество рождественских и праздничных классических вещей, таких как скрипки, бутылки вина, коньки, носки, игрушечные роботы, плюшевые мишки, игрушечные поезда, игрушечные машинки, леденцы и даже блестящее кольцо! Есть ли у вас все необходимое, чтобы управлять каждым подарком в Gift Wrapped? Щелкните или коснитесь подарка, который, по вашему мнению, соответствует показанному изображению. Gift Wrapped был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , «Пещерный хаос», «Мятеж», «Небесный провод», «Двойной выстрел», «Зеленый подопытный» и «Синий подопытный». Вы можете играть в «Gift Wrapped» бесплатно на Poki. В «Gift Wrapped» можно играть на своем компьютере.

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