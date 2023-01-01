Robot Awake — это игра-головоломка, в которой вы управляете направлением лазерных лучей, чтобы разбудить роботов ото сна. На каждом уровне есть несколько роботов, и вам предстоит придумать, как привести их в действие с минимальными затратами труда. Начните с включения одного из лазеров. Нажмите на приемники, чтобы развернуть их и преломить луч лазера в сторону следующей точки. Продолжайте вращать приемники, пока не запустите каждого робота на экране. Вас ждут сотни захватывающих уровней. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Robot Awake? Поделитесь этой игрой с друзьями и сравните свои рекорды! Нажмите на источник питания или приемник, чтобы взаимодействовать с ним. Нажмите на плитки, чтобы повернуть их. Robot Awake был создан Salt Pastel Studio. Сыграйте в другую интеллектуальную игру на Poki: Yarn Untangle. Вы можете играть в Robot Awake бесплатно на Poki. В Robot Awake можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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