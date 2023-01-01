Fluffy Cuddlies

Спасите пушистых плюшек! В машине застряли цыплята, медведи-панды, кошки и лягушки. Вы можете рисовать линии, чтобы соединить и защитить 3 или более одинаковых животных. Встряхните весь кластер, чтобы перемешать его и найти новые комбинации!

Веб-сайт: poki.com

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