Cosmos Lines — это расслабляющая игра-головоломка, в которой вы рисуете линии, заполняющие сетку. Каждая линия может иметь длину ровно столько, сколько указано на ней, поэтому правильное соединение их всех вместе потребует некоторой мыслительной силы. Не волнуйтесь, если вы застрянете, вы всегда можете попросить полезную подсказку! Сможете ли вы пройти все уровни?

Веб-сайт: poki.com

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