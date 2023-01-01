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Cosmos Lines

Cosmos Lines

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cosmos Lines — это расслабляющая игра-головоломка, в которой вы рисуете линии, заполняющие сетку. Каждая линия может иметь длину ровно столько, сколько указано на ней, поэтому правильное соединение их всех вместе потребует некоторой мыслительной силы. Не волнуйтесь, если вы застрянете, вы всегда можете попросить полезную подсказку! Сможете ли вы пройти все уровни?

Веб-сайт: poki.com

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