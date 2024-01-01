SudoQi

SudoQi

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Веб-сайт: poki.com

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Погрузитесь в SudoQi, игру-головоломку, вдохновленную судоку, в которой вам нужно стратегически расставлять числа в ряды, чтобы они соответствовали целевой сумме. Эта игра с множеством различных уровней для исследования является отличным испытанием как логических, так и математических навыков. Чувствуете себя застрявшим? Не беспокойся! Вы можете попросить полезную подсказку, которая поможет вам на этом пути. Сможете ли вы победить SudoQi и стать абсолютным чемпионом по числам?

Веб-сайт: poki.com

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