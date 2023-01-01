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Pack a bag

Pack a bag

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Веб-сайт: poki.com

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Вы собираетесь в путешествие! Пора собирать чемоданы и уходить. Но ох ох! Кажется, у вас слишком много вещей, чтобы поместиться в вашу крошечную сумку или чемодан! Вам придется хорошо спланировать пространство, чтобы все разместить там. Вот что значит «Собери сумку»! На каждом уровне вам дается набор предметов и багаж, куда их можно положить. Чем больше уровней вы играете, тем больше предметов вы получаете, поэтому все может стать довольно сложным. Не волнуйтесь, если вы застрянете, вы всегда можете попросить полезную подсказку или убрать один из предметов, которые вам нужно взять с собой. Хватит ли вам пространственного восприятия, чтобы пройти каждый уровень Pack a Bag?

Веб-сайт: poki.com

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