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Time Clones

Time Clones

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

В Time Clones вы управляете персонажем, который может клонировать себя! Но ваши клоны — это не просто обычные копии. Всякий раз, когда вы создаете клон, вы возвращаетесь в прошлое, и ваш клон скопирует все шаги, которые вы сделали раньше! Вы можете использовать этих двойников, путешествующих во времени, чтобы нажимать кнопки, прыгать по платформам и открывать двери. Вас ждут 24 захватывающих уровня, на которых вы сможете использовать свои копии новыми и творческими способами. Не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете посмотреть подсказку, которая покажет вам, как пройти уровень. Сможете ли вы стать экспертом в клонировании, путешественником во времени и пройти каждый уровень?

Веб-сайт: poki.com

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