В Time Clones вы управляете персонажем, который может клонировать себя! Но ваши клоны — это не просто обычные копии. Всякий раз, когда вы создаете клон, вы возвращаетесь в прошлое, и ваш клон скопирует все шаги, которые вы сделали раньше! Вы можете использовать этих двойников, путешествующих во времени, чтобы нажимать кнопки, прыгать по платформам и открывать двери. Вас ждут 24 захватывающих уровня, на которых вы сможете использовать свои копии новыми и творческими способами. Не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете посмотреть подсказку, которая покажет вам, как пройти уровень. Сможете ли вы стать экспертом в клонировании, путешественником во времени и пройти каждый уровень?

Веб-сайт: poki.com

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