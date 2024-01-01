Stupidella 3

Stupidella возвращается с третьей игрой, полной странных, диких и глупых приключений! В этой версии истории Золушка не вернулась в нормальное состояние, когда часы пробили двенадцать. Вместо этого она стала Глупой Деллой! Косить траву, позировать для знаменитой картины, расшифровывать письмена древних цивилизаций или выращивать арбузы — она может все! Все, что ей нужно, это ваша помощь, чтобы найти правильное решение, которое не всегда легко найти. Не волнуйтесь, если вы застряли на сложном уровне, вы всегда можете попросить полезную подсказку, которая поможет вам найти правильное решение. Сможешь ли ты снова помочь Ступиделле? Третий раз - прелесть!

Веб-сайт: poki.com

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