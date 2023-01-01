Cats Drop (ранее называвшаяся SSRB Ball) — это игра-головоломка, наполненная очень милыми котиками! Ваша миссия проста: создать самую большую кошку на свете! Эти милые коты разных цветов и размеров неожиданно упадут в мерную чашку, поэтому вам нужно аккуратно разместить их в правильном положении. Когда вы подбираете одинаковых кошек, они сливаются в еще более крупных. Чем больше вы объединяетесь, тем выше поднимается ваш счет. Сможете ли вы поймать самого большого кота, прежде чем мерный стаканчик переполнится?

Веб-сайт: poki.com

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