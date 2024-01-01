Blob Drop

Blob Drop

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Веб-сайт: poki.com

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Blob Drop — это веселая арбузная игра в популярном жанре Suika. Это игра-головоломка со слиянием, в которой вы стратегически бросаете в чашку различные типы капель. Наблюдайте, как упругие капли падают одна за другой, а когда встречаются две одинаковые капли, они сливаются в одну большую каплю! Ваша цель — создать как можно большую каплю, не переполняя чашку. Если чашка переполнится и капля прольется, игра окончена! Насколько велика ваша капля?

Веб-сайт: poki.com

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