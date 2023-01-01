Onet Master — это продолжение популярной игры-головоломки Onet Paradise. Найдите две одинаковые плитки и соедините их тремя или менее прямыми линиями! Соединение плиток открывает новые возможности для дальнейшего прохождения уровня. Постарайтесь пройти все новые уровни. Застрял? Вы можете использовать подсказку в верхней части страницы, чтобы продолжить работу. Станете ли вы настоящим Мастером Onet? Найдите две одинаковые плитки, которые можно соединить тремя или менее прямыми линиями, щелкнув плитки с надписью «Кто». Мастер Onet создан PotatoJam. Играйте в другие головоломки Poki: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Paradise и Solitaire Klondike 2.0.

Веб-сайт: poki.com

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