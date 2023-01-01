Numbers — это игра-головоломка, в которой вам нужно собирать блоки, которые могут взаимодействовать друг с другом. Вы получаете чистый лист, полный различных цифр, и ваша задача — соединить их в пары и вытолкнуть! Для этого выберите два одинаковых числа или два числа, сумма которых равна 10. Вы можете сделать это с соседними по вертикали блоками, соседними по горизонтали блоками, а также если между ними нет другого числа. Вы также можете размещать пары в конце одной строки и в начале другой строки, если сумма равна 10 или числа одинаковы. Кроме того, вы можете соединить самое первое и самое последнее число в головоломке, если они соответствуют правилам. Если вам нравятся игры на совпадение или судоку, вам понравятся цифры! Парные блоки — коснитесь одного блока, чтобы выбрать его, затем коснитесь другого, чтобы соединить их. Числа созданы Potato Jam. Играйте в другие их головоломки на Poki: Monster Duo, Onet Master и Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0. Вы можете играть в «Числа» бесплатно на Poki. В «Числа» можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Numbers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.